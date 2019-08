Gettano scooter e spostano auto in mezzo alla strada, vandali all'opera

TERMOLI. Bande di giovinastri all'opera in servizio permanente effettivo, ma non vanno nemmeno loro mai in vacanza, come accade per gli incivili?

Assurdi i connotati della segnalazione che ci è pervenuta stamani, teppistelli che intorno alle 4 della notte appena trascorsa, in viale Trieste, non hanno avuto di meglio da fare che gettare in strada scooter e spostare automobili, come una vecchia Fiat 126. Un comportamento deprecabile, sia in quanto tale, per lo schiamazzo provocato, sia per i danni agli stessi veicoli e infine per il pericolo causato alla circolazione stradale.

Senza senno.