Accusa un infarto e rischia di annegare, 80enne napoletana salvata dal bagnino

TERMOLI. Un altro dramma sulla spiaggia di Rio Vivo. Intorno alle 11.30 una bagnante di Napoli, l’80enne M. P., mentre era sul tratto di arenile libero accanto al lido Buena vista social club, ha accusato un malore mentre era in acqua, un principio d’infarto, e ha rischiato di annegare.

E’ stata salvata dal bagnino dello stesso lido Buena vista, che ha recuperata in mare e portata a riva, dove è stata poi soccorsa dai medici del 118 e trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli coi volontari della Misericordia di Termoli, in piena emergenza, visto l’infarto in atto.