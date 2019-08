Ciclista 83enne travolto da un'auto in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Subito all'opera il turno mattutino del 118 Molise per un trauma della strada a Termoli. Intorno alle 8 è avvenuto un investimento di un ciclista, in via Martiri della Resistenza. Un'auto ha impattato contro la bici che vedeva in sella l'83enne A. D. G, residente a Milano.

Sul posto sono intervenuti i medici e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato l'anziano ciclista al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, affinché venisse sottoposto agli accertamenti del caso, oltre alle necessarie cure mediche.