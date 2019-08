Fiat Panda esce fuori strada sulla statale 16, conducente sbalzato fuori dall'auto

PETACCIATO. Ennesimo incidente notturno sulla statale 16 compreso tra i territori di Montenero di Bisaccia e Petacciato, prima del Trigno. E' avvenuto tra le 4.15 e le 4.30, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, che ha reso insidioso il manto stradale. Una Fiat Panda, in pieno rettilineo, ha visto il conducente perderne il controllo, sbandare e finire fuori strada.

L'impatto deve essere stato particolarmente violento, poiché lo steso conducente, sui 50 anni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. E' stato soccorso dal 118 Abruzzo e trasportato all'ospedale San Pio di Vasto, anche se sul posto si è recato anche il 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia di Termoli. Sul posto anche Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e le forze dell'ordine. L'uomo era in condizioni gravi ma coscienti. Gli altri occupanti non hanno subito conseguenze e non hanno avuto bisogno di cure.