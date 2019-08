Meteo bizzoso, traffico intenso: notevoli ritardi per gli autobus Gtm

TERMOLI. Arriva una perturbazione e il traffico in centro e sulle vie di comunicazione strategiche della città di Termoli. Nella tarda mattinata di oggi disagi sugli autobus urbani della Gtm, rimasti letteralmente imbottigliati nell'accesso e nell'uscita al cuore del tessuto urbano. Alcune linee hanno accumulato ritardi pari a un intero giro, di fatto facendolo saltare. Tutto ciò nonostante l'apertura di Corso Umberto a senso unico e con la possibilità di defluire da via Dante, senza dover percorrere più il tratto su cui transitavano fino al 22 dicembre scorso. Già ieri sera le prime avvisaglie del traffico intenso nella settimana clou dell'estate, con file in via Mario Milano che partivano sin dalla salita del Panfilo.