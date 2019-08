Ancora un dramma sulla spiaggia, bagnante muore tra lido Anna e Cala Sveva

TERMOLI. In una giornata di cronaca dove non è mancato davvero nulla ennesimo dramma balneare dell'estate 2019. Un bagnante è morto sulla spiaggia di Sant'Antonio, tra il lido Anna e la Cala Sveva, probabilmente a causa di un malore. In ogni caso avrebbe subito una sindrome da annegamento. E' stato riportato a riva dal bagnino, dopo che si è sentito male in acqua. Dovrebbe avere sui 63 anni.

Decine e decine le persone che si sono radunate attorno alla persona priva di vita. Sul posto forze dell'ordine e 118.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un turista campano, che era venuto a trascorrere una giornata al mare a Termoli. Potrebbe aver avuto un edema polmonare.