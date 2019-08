Perde il controllo della T-Roc e va a sbattere contro alcune auto in sosta

TERMOLI. A distanza di alcune settimane da quanto successo in via Torino, nuova carambola di auto a Termoli e stavolta in via Martiri della Resistenza. Poco dopo la mezzanotte un'auto per motivi al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Termoli, intervenuti sul posto, ha dapprima impattato, transitandovi sopra, con lo spartitraffico che in quel tratto separa le due corse di marcia e poi è andata a finire contro alcune auto in sosta, finendo la propria corsa contro un garage.

All'interno dell'abitacolo della T-Roc, questa la vettura di cui è stato perso il controllo, una coppia, con la ragazza che presumibilmente era al volante.

Un urto che ha richiamato anche i proprietari delle auto danneggiate, naturalmente e che ha visto scendere in strada diverse persone.