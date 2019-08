Sperona una macchina parcheggiata in via Molise e si ribalta con la sua auto

TERMOLI. Non bastasse l'incidente della notte, un veicolo proveniente dalla rotatoria di viale Trieste ha speronato un'auto parcheggiata su via Molise e si è ribaltata su un fianco. Il conducente, un medico di Termoli, è stato cosciente tutto il tempo finché i Vigili del fuoco lo hanno estratto dal veicolo. Sul posto forze dell'ordine e 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti.