Anche a Ferragosto non si ferma l'attività dei Vigili del Fuoco

CAMPOBASSO. Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso, anche oggi ferragosto, coordinati dal funzionario di servizio, sono in piena attività con le squadre ordinarie pronte a partire per ogni tipologia di soccorso o criticità che dovesse verificarsi sul territorio, sia dalla sede centrale di Campobasso che dai distaccamenti di Termoli e di Santa Croce di Magliano.

Attiva e disponibile anche la squadra “Antincendio Boschivo” con personale altamente specializzato che , in caso di estrema necessità, potrà essere utilizzato per qualunque tipologia d’intervento. i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso e dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, oggi come sempre, vicini a tutti i cittadini augurano un sereno ferragosto che sia caratterizzato da responsabilità e rispetto delle regole.