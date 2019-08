Spaccano il vetro di un distributore automatico in via Aubry

TERMOLI. Ancora episodi di vandalismo denunciati a Termolionline e avvenuti in città.

«La notte scorsa falle ore 04.30 due ragazzi con la camicia bianca hanno spaccato un vetro blindato di uno dei distributori automatici situati in via Aubry a Termoli. A quanto pare i due sono entrati nel negozio solo per pochi minuti, il tempo di rompere in vetro a calci, forse con l'intenzione di rubare il contenuto, e scappare. I due sono stati denunciati alle autorità competenti con annesso il video della videosorveglianza».