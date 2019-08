Litiga col marito e si lancia dall'auto in corsa sulla statale 16, ferita una 48enne

TERMOLI. Incidente dalla dinamica assurda, quello avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le 22, sulla statale 16. Una 48enne S. N. F. C., queste le sue iniziali, è stata soccorsa dal 118 Molise, giunto in ambulanza coi volontari della Misericordia di Termoli, dopo essersi lanciata in corsa dall'auto su cui stava viaggiando assieme al marito, a causa di un litigio avuto col coniuge.

Sul posto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. La donna risiede in provincia di Benevento. Ha rimediato escoriazioni varie su tutto il corpo e il viso.