Travolge scooter con l'auto e fugge via, guidava senza patente: feriti due ragazzi

TERMOLI. Attimi di paura ieri in via Fortore nella tarda serata di ieri. Un'auto condotta da un giovane immigrato ma residente a Termoli, senza patente e sotto l'effetto di alcol, ha travolto uno scooter con in sella due persone ed è fuggita via. Il pirata della strada l'ha abbandonata poco dopo ed è scappato a piedi, salvo poi costituirsi alla Polizia di Stato, intervenuta con la volante del commissariato assieme alla Polizia municipale di Termoli. Sul posto anche il 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Il ragazzo alla guida della macchina intestata al padre pare non avesse nemmeno la patente ed è stato trattenuto in Commissariato, in attesa delle disposizioni della Magistratura. Il sinistro è stato rilevato dai Vigili urbani.

I due malcapitati, con traumi agli arti, sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.