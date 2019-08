Un'altra auto pirata "a segno" al porto durante l'esodo dopo i fuochi di Ferragosto

TERMOLI. Di auto pirata nella serata di Ferragosto pare essercene state un paio almeno, non solo quella di via Fortore. A segnalare un episodio analogo ma avvenuto al porto è stato un turista.

«Un conducente al volante di una macchina bianca correva come un folle, ha travolto una Ford Fiesta con a bordo 2 ragazzi. Impatto terribile e chi ha provocato lo scontro è fuggito. Correva come un folle tra la gente, tra le auto. In quell’auto potevano esserci i vostri figli. Un vostro figlio su un motorino. Una famiglia a piedi.



Si è sfiorata la tragedia!» Secondo quanto riferisce il villeggiante, l’incidente è accaduto intorno all’1 nel gran caos tra tutte le persone che, terminati i fuochi stavano ritirandosi, in zona porto, prima della prima “galleria “ (per intenderci venendo dal porto, prima della zona giostre) un pazzo scatenato correva tra la folla, schiantandosi contromano in una Ford fiesta (vecchio modello) condotta da un ragazzo. «Increduli per il tonfo, l’entità dello scontro, tutti si sono girati per guardare. Ancora più increduli nel vedere il conducente dell’auto, ingranare la prima e scappare. La ragazza ha battuto la testa nel parabrezza, non credo abbiano chiamato il 118. La macchina non era in grado di circolare per via di un guasto alla ruota. Tra l’altro era coinvolta un’altra auto colpita prima della Ford Fiesta sempre di colore bianco». La palla ora alla forze dell’ordine.

Tuttavia, sullo stesso sinistro, ci è pervenuta una nota chiarificatrice da una delle auto danneggiate, che ha riportato una diversa dinamica: «Il conducente della Ford Fiesta blu andava a tamponare a forte velocità una Volvo bianca. In seguito all'impatto la sua lmacchina rimaneva visibilmente danneggiata. Il conducente della Volvo Bianca avendo visto che la ragazza che era nella Ford blu aveva battuto la testa contro il vetro crepandolo, si è avvicinato ai due ragazzi, insieme ad altre persone che erano accorse per chiedere se avevano bisogno di un'ambulanza, richiesta alla quale hanno risposto con un "no". Dopo essersi ripresi dallo spavento si sono rimessi in macchina e alla mia richiesta di firmare la constatazione amichevole il conducente si è rifiutato e sono andati via con la macchina fortemente danneggiata».