Caduta accidentale sulla strada per Campomarino, anziano soccorso da 118 e Polizia

CAMPOMARINO. Anziano soccorso sulla strada per Campomarino dalla Polizia di Stato e dal 118 Molise. L'uomo è incappato in una caduta accidentale. Diverse le persone che si sono fermate lungo la via per capire cose fosse successo. Era in pantaloncini e ha rimediato alcune escoriazioni. Per precauzione è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.