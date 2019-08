Scontro in via America, ferite due donne

TERMOLI. Incidente stradale poco prima dell'ora di pranzo in via America a Termoli, al solito incrocio con via Canada. A scontrarsi una Opel Corsa e Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Due le donne trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo, la 76enne di Guglionesi P. S. e la 25enne M. I. C. residente a Castelfidardo.