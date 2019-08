Via Pertini, scontro tra auto e scooter: centauro ferito e ciclomotore a fuoco

TERMOLI. Ancora una emergenza di cronaca nella tarda serata di oggi, un centauro è segnato segnalato riverso a terra in via Pertini e il suo scooter in fiamme. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la volante del commissariato di Polizia.

Nell'incidente stradale, all'altezza dell'incrocio con via Tevere, tra un'auto e uno scooter. L'impatto ha danneggiato il mezzo che ha preso subito fuoco. Repentino l'intervento dei Vigili del fuoco e dell'ambulanza che ha trasportato il ragazzo che guidava lo scooter al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.