Trasferito al reparto di neurochirugia di Foggia il 20enne rimasto ferito in via Pertini

TERMOLI. E' stato trasferito al reparto di neurochirurgia di Foggia il 20enne residente a Termoli rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23, in viale Pertini. Uno scooter, con in sella il giovane che abita non molto distante, A. B. le sue iniziali, si è scontrato con una macchina e il ciclomotore era andato in fiamme.

Sul posto erano intervenuti Vigili del fuoco, 118 coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e la Polizia.

Il 20enne ha subito un politrauma, con frattura vertebrale.