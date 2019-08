Condizioni stabili nel reparto di rianimazione per il 14enne che ha rischiato di annegare

TERMOLI. Sono stabili le condizioni del 14enne di Foggia ricoverato da ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli. I medici della terapia intensiva lo tengono sempre intubato, per motivi precauzionali, ma non corre pericolo di vita per fortuna.

Il ragazzo ha rischiato di annegare alle 10.30 di ieri sul tratto di mare prospiciente il lido La Playa a Campomarino Lido.

Era giunto nella divisione di emergenza del presidio ospedaliero di viale San Francesco in gravi condizioni, rianimato in ambulanza e massaggiato dal 118 Molise, giunto in spiaggia coi volontari della Misericordia di Termoli, che hanno poi trasferito il ragazzo all'ospedale di Termoli.

Grande apprensione per la famiglia del 14enne, che mentre era in acqua ha bevuto e ha subito una sindrome da annegamento.

Alcunibagnanti lo hanno portato a riva in arresto cardiaco e decisivo è stato il primo soccorso prestato da un medico presente sull'arenile, in attesa dell'arrivo del 118.