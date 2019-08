Riaperta la linea ferroviaria Termoli-Foggia, ritardi fino a 200 minuti e 2 treni cancellati

TERMOLI. È tornato regolare alle 16.50 il traffico ferroviario sulla linea Termoli–Foggia, sospesa dalle 12.50 per un incendio divampato lungo la sede ferroviaria fra le stazioni di Chieuti e Ripalta.

I convogli in viaggio hanno subìto ritardi compresi fra 70 e 200 minuti, due Frecce e quattro treni regionali limitati nel percorso e due treni regionali cancellati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Ferroviaria e i tecnici di Rfi.



Intanto, uno dei viaggiatori si è lamentato del disservizio, «Sono uno dei passeggeri dei treni fermi per l'incendio. La situazione era davvero allucinante. Gente che per colpa di una gestione vergognosa di Trenitalia perderà la coincidenza. Potevano organizzarsi per dei bus sostitutivi. Un passeggero dal freccia bianca Parma Foggia. In più la capotreno ha detto che forse ci vorrà più tempo perché la linea è compromessa».

In effetti, ci sono volute 4 ore per ripristinare la circolazione ferroviaria.