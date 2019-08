Ancora blitz contro ombrelloni lasciati in spiaggia, ma i bagnanti: «le barche sono ancora lì»

TERMOLI. Nuovo blitz della Guardia costiera di Termoli contro la presenza di attrezzature balneari non autorizzate e abusive dopo le 20 di sera sull’arenile adriatico. E’ avvenuto ieri mattina, all’altezza del noto locale Villa delle Rose. Tuttavia, i bagnanti, che già a luglio subirono i sequestri a opera dei militari della Capitaneria di Porto e già in quell’occasione si lagnarono del fatto che erano state risparmiate alcune imbarcazioni lasciate sulla spiaggia, dopo le rassicurazioni ricevute circa un intervento mirato ai natanti, nell’incursione di ieri mattina hanno ribadito la loro delusione per la disparità di trattamento ricevuta. Addirittura, meditano di rivolgersi a un legale per tutelare i propri diritti.