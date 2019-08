Resta incastrato tra albero e trattore, 58enne liberato dai Vigili del fuoco

TERMOLI. Incidente agricolo per un 58enne di San Giacomo degli Schiavoni, G. T. Nel tardo pomeriggio di oggi è rimasto incastrato tra il trattore e un albero, subendo una sindrome da schiacciamento. L’infortunio è avvenuto nel territorio compreso tra Termoli e Petacciato, sulla strada provinciale litoranea. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri della compagnia di Termoli e il 118 coi volontari della Misericordia in ambulanza. I pompieri hanno tagliato i rami che imprigionavano l’agricoltore e lo hanno liberato permettendo ai medici del 118 di prenderlo in cura e poi è stato trasportato con una sospetta frattura a un piede al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per le terapie del caso e gli accertamenti diagnostici.