Anziano trovato a terra nella casa di via Cairoli dopo l'allarme lanciato dai vicini

TERMOLI. Ancora un'emergenza di cronaca a Termoli. Intorno alle 21 è scattato l'allarme in via Cairoli, con dei vicini di un anziano che non rispondeva alle loro sollecitazioni e ai tentativi di mettersi in contatto con lui. Dall'appartamento si udiva solo puzza di gas. Sul posto sono intervenuti 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la volante del commissariato di Polizia.

I soccorritori sono entrati nell'abitazione, dopo che i pompieri hanno dovuto sfondare l'uscio, e l'hanno trovato a terra, probabilmente da diversi giorni e non era stato capace di rialzarsi. Era in stato confusionale, ma non in pericolo di vita. E' stato trasportato dall'ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Si tratta dell'82enne I. B.