Si scontrano Ford Focus e Fiat 500 in via Mascilongo, ferito un 26enne

TERMOLI. Mancava da un po' nella casistica dell'infortunistica stradale e allora all'una di notte, luogo teatro di un nuovo scontro di questa estate movimentata è stato via Mascilongo, all'incrocio con via Perrotta, un classico oseremmo dire.

Stavolta, a scontrarsi frontalmente sono stati una Ford Focus e una Fiat 500. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

Una sola persona è rimasta ferita, per fortuna in modo non grave, si tratta di un 26enne residente in città, A. M. Il giovane è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli per essere sottoposto alle cure mediche del caso e agli opportuni accertamenti.