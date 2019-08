Ciclista 65enne prende in pieno una buca e cade rovinosamente sulla statale 16

TERMOLI. Le strade sono disseminate di buche, questo lo sappiamo. Non solo nel circuito urbano, anche sulle statali. Come se ne è accorto suo malgrado un 65enne di San Severo, M. C., che stamani, alle 8.15, mentre era in sella alla sua bicicletta, è incappato proprio in una di esse, sulla statale 16, nei pressi del cosiddetto "Grattacielo" ed è caduto rovinosamente a terra, prendendola in pieno.

E' stato necessario l'intervento del 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia in ambulanza, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, l'hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.