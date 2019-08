A Santa Maria degli Angeli l'ultimo saluto al 38enne Antonio Di Vito

TERMOLI. Ultimo abbraccio da parte di familiari, amici e conoscenti al 38enne Antonio Di Vito, l'uomo deceduto alla vigilia di Ferragosto. Dopo l'esecuzione dell'autopsia da parte del medico legale nominato dalla Procura, per mano del Pm Ilaria Toncini, avvenuta ieri nel tardo pomeriggio, dalle 16 di oggi spazio ai funerali della vittima di presunta malasanità all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Le esequie sono state officiate alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Tanta la gente presente alla cerimonia funebre, anche i dipendenti del Cosib, colleghi della madre del 38enne e l'ex sindaco e già presidente del Consorzio industriale della Valle del Biferno Angelo Sbrocca.

Momenti di dolore, commozione, per una dipartita così prematura, sulla quale pende l'inchiesta della Magistratura, che ha indagato i due medici che hanno avuto in cura al Pronto soccorso Antonio Di Vito nei due accessi tra il 13 e il 14 agosto scorsi, di cui l'ultimo col decesso avvenuto in reparto.