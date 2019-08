Ruba cellulari e tablet a una donna straniera e la ferisce in casa col coltello

TERMOLI. Brutta avventura quella avvenuta stasera, alle 21.30, in via dello Sport 10. Un tentativo di furto finito con una donna di 53 anni all'ospedale San Timoteo. La donna è stata ferita con arma da taglio alle dita della mano sinistra. Un ladro si è intrufolato in casa e ha rubato cellulari e tablet. ùDue volanti della polizia sul posto. La donna è stata soccorsa dal 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli, che ha trasportato la signora ferità, di nazionalità straniera, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.