CAMPOMARINO. «Onore ai bagnini per un doppio salvataggio in mare». E' quanto affermato dal consigliere comunale di maggioranza Luigi Romano, sul profilo Facebook.

«E' accaduto nuovamente, ma per fortuna, gli occhi attenti dei due angeli della spiaggia hanno evitato il peggio.

Siamo sulla spiaggia libera tra il lido Aloha Park Hotel e il campeggio Lo Smeraldo. Sono all'incirca le 16:30 di venerdì 23 agosto, il mare si sta ingrossando sempre più per il vento di maestrale che rafforza, due giovani turisti in difficoltà in mare, iniziano ad annaspare, gli occhi da aquila di questi due giovani bagnini che scrutano costantemente il mare mosso, subito notano i bagnanti in difficoltà e quasi contemporaneamente, anche se distanti tra loro, si lanciano senza paura per salvarli.

Velocemente riescono a recuperare i due imprudenti bagnanti, riportandoli spaventati a riva. Nel concitato intervento, uno dei pattini di salvataggio ha subito un urto sugli scogli a dimostrazione del pericolo corso e dal mare grosso.

Ma per fortuna tutto si è risolto con tanto spavento e qualche sorso di acqua di mare.

Ma non è finita qui. Dopo circa un'ora altri due bagnanti sempre sulla stessa zona in difficoltà, dovuto al mare sempre più ingrossato dal forte vento.

I nostri due Angeli, senza esitare, si precipitano nuovamente in soccorso, recuperando il primo bagnante, mentre l'altro, riesce a tornare a riva, grazie ad uno dei due angeli, tuffatosi per salvarlo.

Sento il dovere di ringraziare personalmente e a nome di tutta Campomarino i due Angeli di questa incredibile giornata, che poteva tramutarsi in una immane tragedia.

Ringraziamo tutti il giovane bagnino dell'Aloha Park Hotel Nazaro Antonio che da poco ha compiuto 21 anni.

Ringraziamo tutti il giovane bagnino del Camping Smeraldo Contillo Domenico di appena 18 Anni.

Siete i due angeli del giorno. Questi due video, credo siano molto eloquenti».