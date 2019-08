Madre anziana e figlio disabile trovati a terra in casa

TERMOLI. Intorno alle 13:30 il 118 Molise, i volontari della Misericordia di Termoli e i Vigili del fuoco sono stati allertati per il ritrovamento di due persone, una donna di 85 anni e suo figlio, 36enne disabile, colte da un malore e accasciate sul pavimento nella loro casa di via De Santis. Le cause, in fase di accertamento, sono probabilmente legate a un colpo di calore. Il ragazzo ha riportato un trauma facciale.

Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo dalle ambulanze di Termoli e Campomarino. Il personale del 118, data l'urgenza e in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco, ha dovuto scavalcare la finestra per soccorrere i malcapitati.