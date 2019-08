Auto si schianta contro il guardrail all'uscita dell'A14

TERMOLI. Incidente nella tarda serata di oggi sulla statale 87, all'ingresso dell'A14. Una macchina è andata a schiantarsi contro il guardrail e poi ha arrestato la sua marcia ostruendo la corsia di marcia.

Alla guida della vettura bianca il 35enne di Cercemaggiore A. A. Sul posto Polizia stradale, 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli e i Vigili del fuoco.

Il 35enne non ha subito conseguenze fisiche di rilievo, tanto da non essere trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Qualche disagio alla circolazione.