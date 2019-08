Bagnino salva cagnolino che rischia di annegare

TERMOLI. Dalla mamma gatta che allatta finita sulla Stampa nazionale al cagnolino salvato oggi al lido La Vela. Giorni in vetrina per gli animali d'affezione a Termoli.

Operazione salvataggio del bagnino del lido la Vela stamani, questa volta a essere in difficoltà in acqua non è stato un bagnante, ma un simpaticissimo esemplare di cagnolino.

Il bagnino senza tentennamenti ha preso il pattino rosso di salvataggio e si è portato in prossimità della bestiola e l'ha tratta in salvo.

Immediate le feste e l'affetto mostrato dall'amico a 4 zampe, che ha giocato e abbaiato in segno di ringraziamento.