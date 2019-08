TERMOLI. Sacchi di rifiuti sotto al ponte di via Lissa che collega i quartieri di Colle Macchiuzo e San Pietro. Lo ponemmo in evidenza all'inizio di agosto. In seguito alla nostra pubblicazione ci fu un sopralluogo da parte della Polizia municipale, che rivelò come fossero rifiuti classificati da una società per conto di Autostrade Spa, ma fino ad ora, dopo oltre tre settimane, nessuno li ha rimossi e così è stato facile che qualcuno vi mettesse fuoco dentro alla stessa galleria.

Un rogo è divampato nel pomeriggio di oggi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli ed è in corso anche una verifica sul contenuto degli stessi sacchi che recavano quell'etichetta.