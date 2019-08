È Livia Gaspari la donna che ha perso la vita nell'incidente sulla Trignina

SAN SALVO. È Livia Gaspari la 61enne deceduta ieri nel tardo pomeriggio, a causa di un incidente sulla Statale 650 Trignina al bivio di Canneto in territorio di Montefalcone del Sannio.

La donna era a bordo di un'Apecar con il marito G. A., quando per cause ancora da accertare, sembra sia stata sbalzata fuori dall'abitacolo del mezzo.

Sul luogo dell'incidente avvenuto con un caravan, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare la donna ma senza successo.

Sull'incidente indaga la Procura di Campobasso che dovrà predisporre l'autopsia sul corpo della donna, in queste ore a disposizione delle autorità presso l'obitorio del nosocomio vastese.

La coppia conosciuta in città, ha abitato per anni sul muraglione di via Fontana Vecchia a San Salvo. A Celenza sul Trigno di cui era originaria e si erano trasferiti da qualche tempo, coltivavano un appezzamento di terreno, vendendone al dettaglio i prodotti.