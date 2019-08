Cenano a base di pesce, fingono di fumare fuori dal locale e fuggono senza pagare

TERMOLI. Disavventura ieri sera per il titolare del Ristorante "Da Nicolino" a Termoli: erano circa le 22.30 quando sei avventori, dopo aver pasteggiato senza lesinare abbondanza nel cibo e bevande, ad un certo punto con la scusa di fumare una sigaretta, si sono alzati per portarsi all'esterno del locale e nonostante la stretta sorveglianza del personale del ristorante, quattro di loro sono riusciti a dileguarsi facendo rimanere gli altri due davanti al portone come garanzia per i ristoratori.

Fatto ciò, in un attimo è successo di tutto: improvvisamente davanti alla porta del locale arriva una Fiat Punto messa piuttosto male in arnese, con dentro i quattro che si erano dileguati, i quali hanno con sveltezza aperto lo sportello e i due che erano rimasti a mo' di palo a garanzia per i titolari del locale, si sono letteralmente tuffati dentro e la vettura si è catapultata a tutta velocità sul lungomare Cristoforo Colombo, rischiando per un nonnulla di investire alcuni bambini che passeggiavano a piedi con i loro genitori sul marciapiede dove i tipi, per la precipitosa fuga, sono saliti.

Un fatto assurdo. Non sappiamo se questa dei sei furfanti sia stata "solo" una goliardata occasionale, oppure un'azione mirata, ma ciò che è certo è che davvero poteva costare caro, visto il gran passeggio che in via Roma c'era a quell'ora, per quelle persone presenti su quella strada e che hanno vissuto davvero attimi di vero sgomento.I titolari e il personale del ristorante hanno tentato subito di lanciarsi all'inseguimento dei sei, ma vanamente. Tra l'altro, quattro di loro, da come ce li hanno descritti, avevano un fisico da corazzieri.

Allertata subito la Polizia di Stato che è arrivata immediatamente sul posto, ma per il momento dei sei mangiatori delinquenti a sbafo, non ci sono tracce.