Centro storico e porto in scacco coi 4 guasti Enel, attivi 5 gruppi elettrogeni

TERMOLI. Quattro guasti contestuali, 4 cavi bruciati, alcuni ventimila volt, stanno tenendo da questa mattina in scacco tutto il centro di Termoli, fino al porto. i bar e ristoranti sono stati costretti a far giungere sul posto 5 automezzi adibiti a gruppo elettrogeni ora che stanno alleviando questi disagi. Una vera e propria emergenza, quasi in regime di protezione civile. Per questo l’Enel ha tamponato coi gruppi elettrogeni, scusandosi anche per il rumore inevitabile che faranno. Al lavoro alacremente i tecnici per ripristinare le linee ma il guasto a catena è grosso e prima di venerdì difficilmente sarà risolto. I gruppi elettrogeni di trovano in 5 punti strategici: Grecale, Mercato ittico, Cantieri navali, Via Leopoldo Pilla, Via Alfano. Probabile che a causare il danno sia stato un combinato disposto di sovraccarichi e calore, viste le temperature ancora alte.