TERMOLI. "Parco pubblico o parcheggio pubblico?".

Questa e altre domande si pone e ci pone un nostro lettore sul parco comunale "Girolamo la Penna" di Termoli.

Riportiamo integralmente la sua segnalazione perché esprime chiaramente la situazione.



"Questa mattina sono stato al parco cittadino per passare qualche ora all'aria aperta con i miei bambini. Era da molto che non ci andavo ed ho trovato questa situazione: auto parcheggiate ovunque all'interno dell'area verde come potete vedere in foto.

E' successo qualcosa in particolare o è sempre così?

Da parco pubblico è stato riconvertito in parcheggio pubblico?



E' normale che anche al parco debba tenere per mano i miei figli perché ci sono scooter e auto che circolano liberamente?

Serve a qualcosa spendere soldi per riqualificare il parco se poi i bambini non possono giocarci?

Ho telefonato anche alla polizia Municipale, spero che si tratti di una giornata particolare e che non si tratti della normalità.

Attendo risposte".