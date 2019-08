TERMOLI. L’equipaggio della vedetta “ V.916 in dotazione alla Stazione Navale di Termoli, nell’ambito dell’ intensificazione dei servizi di polizia economico finanziaria disposti per il periodo estivo dal Reparto Operativo Aeronavale alla sede, ha salvato la vita ad una persona residente sulle Isole Diomedee colta improvvisamente da una ischemia.

Più precisamente, durante una notte della settimana scorsa i militari delle Fiamme Gialle, durante un pattugliamento della acque arcipelagiche tremitesi venivano allertati da una donna che in preda al panico invocava l’intervento dell’imbarcazione militare per portare dall’Isola di San Domino a quella di S. Nicola i sanitari del 118 che non disponevano di un mezzo navale per raggiungere il padre colto da malore.

Il provvidenziale intervento del personale del Corpo consentiva di trasferire immediatamente l’equipe medica, la quale intervenuta sul posto stabilizzava l’ammalato,che veniva successivamente trasportato in elicottero presso il nosocomio di Foggia.