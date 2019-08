Arrestato a Montenero il 37enne che ha aggredito l'autista in stazione

VASTO. E' stato tratto in arresto l'uomo protagonista dell'aggressione avvenuta presso la stazione di Vasto-San Salvo, questo quanto deciso dal Tribunale di Lanciano che ha disposto la custodia cautelare presso il carcere lancianese. Si tratta di un 37enne di San Severo con diversi precedenti e che era in prova presso una comunità di Montenero di Bisaccia.

L'uomo mercoledì 20 agosto ha aggredito l'autista della linea 1 degli autobus urbani. Quest'ultimo, successivamente, è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Vasto per ricevere le cure del caso (Leggi). Per lui la prognosi è di 5 giorni.

Il 37enne subito dopo i fatti era stato denunciato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Per questa ragione doveva essere sottoposto a trattamento obbligatorio in una struttura di Lanciano, poi è stato raggiunto da un nuovo provvedimento visto che oltre all'aggressione aveva portato via anche il borsello alla vittima.

Un caso analogo si era verificato ad ottobre 2018, ma alla stazione Porto di Vasto (Leggi).