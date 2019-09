Auto fa inversione di marcia in via Abruzzi e travolge scooter, 16enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Ancora un minore coinvolto in un incidente stradale a Termoli. Nella tarda serata di ieri, in via Abruzzi, scontro tra scooter e auto che faceva inversione di marcia. Ad avere la peggio un 16enne, soccorso dal 118 e dai volontari della Misericordia di Termoli giunti in ambulanza, che hanno trasferito il giovane al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Il ragazzo ha riportato un trauma al ginocchio.