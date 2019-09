E' Armando Gaspari il giovane cuoco morto nello schianto contro l'autocisterna di Larino

VASTO. E' Armando Gaspari il giovane cuoco morto in un tragico schianto frontale contro un camion avvenuto sulla strada che collega la statale 16 a San Lorenzo. Il ragazzo era alla guida della sua Hyundai Kona che dopo il violento impatto è finita in una scarpata ribaltandosi. Il giovane nato ad Abbiategrasso (Mi), da una decina di anni viveva e lavorava nel vastese come cuoco.

Un destino segnato il suo. Dieci anni fa fu protagonista di un grave incidente. Era al volante di una Fiat Punto e si stava recando a lavoro, quando si schiantò contro un palo sulla Circonvallazione Istoniense. Un tremendo urto e per il quale riportò un trauma cranico importante. Venne trasferito a Bologna, dove restò per circa due mesi in coma farmacologico. Riuscì a riprendersi e a tornare alla sua vita di sempre e al suo lavoro. Tutto sembrava superato, ieri però uno nuovo sinistro, questa volta fatale.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio arrivati sui social da amici e colleghi: "Anche se non abbiamo lavorato insieme per molto tempo, sei sempre riuscito a farmi tornare il sorriso, anche nelle giornate più tristi. Riposa in pace chef". E poi: "Due stagioni indimenticabili. Tanto lavoro ma tantissime risate.. Non ci posso credere, tanta tanta tristezza.. Condoglianze alla famiglia e un abbraccio alla piccola Marta".

Il giovane il 17 settembre avrebbe festeggiato il suo 32esimo compleanno, lascia una compagna e una figlia piccola. Il corpo del giovane al momento è a disposizione dell'Autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale San Pio di Vasto come richiesto del Pm Gabriella De Lucia.