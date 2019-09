Dopo l'elettropompa si rompe anche l'interruttore, sospeso il flusso idrico a Petacciato e Montenero

PETACCIATO. Non c'è limite al disagio, ancora non passa la bolla del divieto di uso dell'acqua potabile alla Marina di Petacciato, che Molise Acque fa cadere un'altra tegola sulle comunità di Petacciato e Montenero di Bisaccia. Con una nota odierna, a firma del dirigente Carlo Tatti e del geometra Michele Di Bernardo, è stata comunicata la sospensione del flusso idrico sull'acquedotto Basso Molise Liscione nei due centri. Stavolta il disservizio avviene a causa della rottura dell'interruttore MT installato nella cabina di trasformazione a servizio dell'impianto di sollevamento di Guglionesi.

I due Comuni sono stati invitati ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione delle disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nel tardo pomeriggio di domani, 4 settembre. La nota è stata inviata anche alla Prefettura di Campobasso. «Appena arrivata l comunicazione di interruzione del flusso idrico – rende noto il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo - il livello della vasca, già precario , non ci eviterà questa volta a vivere seri disagi. Cerchiamo di utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico».