Materasso abbandonato nel parchetto di via Germania

TERMOLI. Ancora numerosi gli abbandoni illeciti dei rifiuti sul territorio comunale, come riferisce la dottoressa Ivana Cappella per la Rieco Sud. «Nella serata di ieri la Rieco Sud è intervenuta nella rimozione di un materasso matrimoniale abbandonato nel parchetto di via Germania, in un punto in cui è possibile accedere solo a piedi per cui la rimozione ha richiesto l’intervento di 4 operatori che hanno trasportato a mano il materasso appesantito dalla pioggia fino alla strada per poi caricarlo sul mezzo. La maggior parte dei termolesi rispetta le regole, ma c’è chi si chiama fuori e in strada abbandona di tutto, quasi che la città fosse di altri.

Alla luce dei servizi gratuiti che sono a disposizione, come appunto la raccolta degli ingombranti a domicilio, si tratta di comportamenti incivili e ingiustificati. È molto facile per il cittadino usufruire del servizio per il ritiro di rifiuti ingombranti recandosi presso l’Eco-sportello di piazza Largo delle Foibe o telefonando al numero verde 800 688 712 disponibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Chiamando, è possibile prenotare un appuntamento per il ritiro dei rifiuti, che rimangono sul suolo pubblico davvero poco tempo. Lo stesso servizio è disponibile anche per rifiuti di tipo vegetale (sfalci da giardino) ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni (Raee). In caso si necessiti di tempi più brevi, il cittadino può conferirlo direttamente al Centro di Raccolta di via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30».