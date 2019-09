Danneggiano l'auto e fuggono a piedi per evitare un controllo della Polizia

TERMOLI. Esplosione di uno pneumatico nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, in via Mario Milano. Un gruppetto di tre giovani all'interno di una macchina hanno avvistato una volante del commissariato che stava passando lì in ronda notturna.

Per evitare controlli hanno tentato un parcheggio lampo accanto nel tratto adiacente all'hotel Corona, ma la manovra così repentina ha fatto urtare la gomma contro il marciapiede, facendola esplodere.

Subito dopo, per evitare ulteriori guai, i 3 sono fuggiti a piedi.