Anziano investito da un furgoncino in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Via Martiri della Resistenza ancora una volta al centro della cronaca cittadina e sta avvenendo troppo spesso. Un anziano è stato investito da un furgoncino poco dopo le 20.30 all'altezza delle strisce pedonali subito dopo l'intersezione con via De Gasperi. Urto molto violento, con l'uomo volato per alcuni metri, che ha battuto la testa a terra, perdendo sangue e rimediando una ferita molto vistosa. L'anziano, il 68enne V. L., è rimasto a terra alcuni minuti, coi soccorritori del 118 giunti coi volontari della Misericordia di Termoli che hanno avuto il loro bel da fare per trasportarlo sull'ambulanza e trasferirlo al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo. Sul posto, oltre all'inevitabile capannello di gente, anche la volante del commissariato di Polizia di Termoli.