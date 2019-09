Auto in fiamme a Petacciato e fuga di gas in via Brasile, la mattinata del 115

TERMOLI. Doppio intervento nella mattinata di oggi per gli uomini del distaccamento di Termoli dei Vigili del fuoco. Prima a Petacciato, per una macchina in fiamme e quindi in via Brasile, a Termoli.

Una fuga di gas in un appartamento privato in via Brasile 33 ha fatto scattare l'allarme e i Vigili del fuoco sono accorsi sul posto.

L'allarme è scattato perché dall'appartamento dopo aver effettuato dei lavori di restauro proveniva un forte odore di gas, fuoriuscito da qualche tubazione. Gli stessi Vigili del fuoco stanno ora indagando per scoprire la provenienza della perdita.