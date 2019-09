Assalto al Postamat di San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Torna in azione la banda del bancomat e questa volta l'assalto è stato compiuto ai danni del Postamat di San Martino in Pensilis. Malviventi all'opera nella notte tra sabato e domenica, con un ritardo di un giorno rispetto alle più classiche incursioni del weekend, quando era tra venerdì e sabato che agivano, per cercare di mettere le mani sui contanti con cui le colonnine Atm venivano rifornite per i giorni festivi.

Innumerevoli, negli anni, i colpi messi a segno in Basso Molise, in diverse località e proprio a San Martino in Pensilis la filiale della Mps accelerò la sua dipartita dal territorio dopo aver subito un simile attentato, che produsse molti danni.

Sul posto, come sempre, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Larino. L'area del postamat è stata transennata. Vedremo se sarà stata adottata l'ormai nota tecnica della marmotta, per far deflagrare l'esplosivo e arraffare il bottino.