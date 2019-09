TERMOLI. Una vera e propria task-force, quella che si è messa in moto da alcuni giorni in via dei Pruni a Termoli e che ha visto ieri, nel tardo pomeriggio, l’ennesimo intervento di Vigili del fuoco e Polizia locale, per liberare un cane che rimaneva incustodito da solo per giorni e giorni.

A smuovere la situazione i volontari dell’Oipa di Termoli, persone sensibili, col supporto non solo delle forze dell’ordine e di soccorso, ma anche di residenti del quartiere, dell’assessorato all’Ambiente, presente anche Rita Colaci nel momento della sua ‘liberazione’ e dell’Asrem, col veterinario.

L’esemplare a 4 zampe si chiama Emy e dopo aver provato già un tentativo nella mattinata di ieri, la questione è stata risolta poi nel pomeriggio, come detto, informata anche la Procura di Larino per questo accesso nel balcone dell’appartamento del primo piano al civico 58.

«La proprietaria del cane è via per lavoro e non torna sovente e le condizioni in cui versava non erano più tollerabili», questa la contestazione di chi ha chiesto che intervenissero pompieri e Vigili urbani.

Tuttavia, il cane sembrava in buone condizioni, il veterinario dell’Asrem Gaetano Piermatteo approfondirà la vicenda, una cosa è certa i vicini di casa e i condomini del palazzo erano esausti della situazione, di notte abbaiava, non avendo spazio sufficiente per potersi muovere a piacere e lamentandosi per la solitudine e anche per la carenza di cibo e acqua.

Ora Emy è stato portato in una struttura adeguata per essere curato e rifocillato.