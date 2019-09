Investito da un amico che guidava la microcar, 15enne portato al San Timoteo

TERMOLI. Escoriazioni si volto e braccia e un trauma al ginocchio destro. Queste le conseguenze per un 15enne che è stato investito da una microcar in via Biferno, a Termoli. Un episodio avvenuto tra amici, che si trovavano sul ciglio della strada, per cause al vaglio degli agenti di Polizia intervenuti sul posto.

L’incidente è accaduto alle 21.30, di fronte ai campetti. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno trasferito il 15enne al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Dopo l’impatto, l’adolescente è caduto a terra, perdendo i sensi. Fortunatamente, poi si è ripreso.