Aveva un mandato di cattura, 45enne fermato e arrestato in pullman sull'A14

VASTO. Nella nottata di ieri, pressi dell’area di servizio Sangro Est, in A/14, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, diretti dal Vice Questore Fabio Polichetti e coordinati dall’ Ispettore Luca Di Paolo, hanno dato corso al rintraccio di un uomo di nazionalità italiana, di anni 45, residente a Foggia, con ricchi precedenti penali per furti, sul quale pendeva un provvedimento di custodia in carcere; lo stesso si trovava a bordo di un pullman e diretto in direzione nord.



Durante l’operazione, alla quale hanno partecipato anche gli agenti dell’Unità di Polizia Giudiziaria del reparto di Vasto sud, sono stati sequestrati a carico del ricercato anche 9 “spadini”, cioè manufatti artigianali che vengono sovente utilizzati per scassinare serrature di autovetture.

Il ricercato è stato condotto presso la casa circondariale di Vasto, a diposizione dell’ Autorità Giudiziaria.