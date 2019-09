Nessuna violazione di segreto d'ufficio, cadono le accuse per Persich e Cappella

TERMOLI. Archiviata la posizione di Antonio Persich e Pietro Cappella, rispettivamente comandante e vicecomandate della Polizia locale di Termoli, che erano indagati per presunta violazione del segreto d’ufficio. Durante la conferenza stampa dello scorso 21 gennaio, in cui la Polizia locale di Termoli parlò degli atti vandalici sulla statua di Benito Jacovitti, i due vigili avevano infatti ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per aver divulgato delle immagini a corredo dell'attività di Polizia.

Dopo tale avviso, Persich e Cappella hanno presentato col supporto del legale Joe Mileti una memoria difensiva, ritenendo che non si fosse concretizzata la fattispecie di reato contestato. Oggi la Procura ne ha chiesto l’archiviazione, disposta poi dal Gip.