Incendio alla turbogas di Larino, nessun ferito né disservizi

LARINO. In relazione all’incendio verificatosi nella serata di ieri 10 settembre presso l’impianto turbogas di Larino, Enel Produzione informa che non si segnalano feriti e che la situazione è sotto controllo, grazie al tempestivo intervento del personale dell'impianto, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, immediatamente allertati da parte dell’Azienda, che hanno domato l'incendio in poche ore.

Enel Produzione informa che sono in corso di accertamento le cause dell’incendio, che è avvenuto mentre la centrale non era in esercizio. Non si segnalano criticità sul servizio elettrico.